5月15日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは541銘柄。東証終値比で上昇は270銘柄、下落は232銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は96銘柄。うち値上がりが54銘柄、値下がりは34銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は20円高となっている。 PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ラ