北海道教育委員会は、福島県の磐越道で起きた部活の遠征中の死傷事故を受け、中島教育長が緊急の会見を開き、部活動の送迎のルールについて「周知の仕方が十分適切ではなかった」と述べて、今後、実態調査を踏まえ新しいルール作りを進める考えを示しました。福島県の磐越道では５月６日、高校のソフトテニス部の部員２１人がバスで遠征中に死傷する事故が起きています。道教委はこの事故を受け、５月１２日にすべての