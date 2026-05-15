長崎労働局は15日、五島市の旅行業者が、コロナ禍に雇用支援のため支給された「雇用調整助成金」約1360万円を、不正に受給していたと発表しました。 「雇用調整助成金」を不正受給していたのは、五島市の「アイラオリエンタルリンク」です。 長崎労働局によりますと、2021年2月～12月にかけて従業員が実際には勤務していたにもかかわらず、“休業し休業手当を支給した” とするうその申請書類を作成し、助成金約1360万円