大阪高裁が入る合同庁舎大阪大と有期業務委託契約の更新を続けた非常勤講師4人が、無期雇用契約に転換する権利があることの確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は15日、請求を認め、未払い賃金の支払いを命じた。請求を棄却した一審大阪地裁判決を取り消した。労働契約法では有期の雇用期間が通算5年を超える場合、労働者が無期雇用を申し込めば雇用者側は拒否できないと定めている。業務委託契約には