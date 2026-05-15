美空ひばりさん＝1956年日本コロムビアは15日、歌手美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかったと発表した。美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念して同社が6月に発売するCDボックスセット「うたの宝石箱」に収録する。同社が、保管するマスターテープのデジタル化を進める中で発見した。タイトルは「二人きりで」で、1956年2月10日の録音。テーブルで向き合う相手に気持ちを言い出せない少