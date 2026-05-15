自転車の交通違反への「青切符」制度に関連し、赤間国家公安委員長は１４日の定例記者会見で、自転車の幼児用座席に同乗できる子供について「小学校の入学前」と定めた都道府県公安委員会の規則に言及し、「見直しの可否の検討を進める」と述べた。警察庁によると、道路交通法では原則、自転車の２人乗りを禁止している。ただ、「６歳未満」の子供については以前から都道府県公安委員会の規則により、同乗が認められてきた。