◇MLB ドジャース5-2ジャイアンツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)休養のためスタメンを外れ、ベンチスタートで試合を見守った大谷翔平選手。前日のジャイアンツ戦では今季7度目の先発登板で3勝目を手にしましたが、この日は昨年の日本時間9月28日以来、229日ぶりの欠場となりました。5月に入ってからは40打数6安打、打率.150と本来の打撃ペースを落としている大谷選手。苦しい状況が続いており、ロバーツ監督も以前から“休