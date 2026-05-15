TOBEに所属するCLASS SEVENらが出演するイベント「be NEXT〜Summer Live 2026〜」が開催決定。wink first（TRAINEE）、TRAINEEが出演する公演をIMP.の佐藤新がプロデュースすることが明らかとなった。【写真】今夏開催！『be NEXT〜Summer Live 2026〜』キービジュアルIMP.佐藤新もプロデュース参加「be NEXT〜Summer Live 2026〜」では、8月10日〜13日にCLASS SEVEN、15〜17日にwink first（TRAINEE）、TRAINEEが出演。