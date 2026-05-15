47歳のオードリー若林正恭と49歳の井ノ原快彦が超強力なおじさんMCとしてタッグを組むバラエティー番組『オードリー若林 in アップデートストライキ〜時代的に言いにくいおじさん芸能人のリアルな本音〜』が、DMM TVにて6月12日より独占配信されることが決まった。併せて、特報映像とメインビジュアルが解禁された。【動画】47歳・若林正恭＆49歳・井ノ原快彦がタッグ『オードリー若林 in アップデートストライキ』特別映像同