指定のゴミ袋は「製造できている」。名古屋市が買いだめを控えるよう呼びかけました。 【写真を見る】｢指定ごみ袋｣ 一部店舗で品切れや品薄状態に…名古屋市｢製造できている｣ 買いだめ控えるよう呼びかけ “希望サイズない場合は他の容量の袋を” 名古屋市によりますと、4月末ごろから一部店舗で指定のごみ袋が品切れや品薄状態になり、供給についての問い合わせが相次いでいると言うことです。 名古屋市は指定のごみ袋がこれま