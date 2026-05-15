乃木坂46・4期生、金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、書店別購入特典のポスター全3種とポストカード全18種の絵柄が解禁された。【写真】HMV＆BOOKS（SHIBUYA店は除く）など18店舗の特典となるポストカード絵柄各種“やんちゃん”の愛称で知られる金川紗耶は、2001年10月31日生まれの24歳。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す彼女の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれた