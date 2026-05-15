プロ雀士として活躍する岡田紗佳が、7月22日に歌手デビューすることが決定。デビュー曲「国士無双LOVE」は、「ABEMA」オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに起用された。【写真】歌手デビュー会見に登場した岡田紗佳タレント・モデルなど各方面でマルチに活躍し、プロ雀士として第一線で活躍する岡田紗佳が、7月22日にワーナーミュージック・ジャパンより歌手デビューすることが決定した。「美貌と