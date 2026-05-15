『エミリア・ペレス』（2024）で、トランスジェンダー俳優として初めてアカデミー賞主演女優賞にノミネートされたカルラ・ソフィア・ガスコン。しかし、オスカーキャンペーンの途中で過去の差別的な投稿が発覚し、物議を醸した。カルラはツイート騒動は「でっち上げ」だと訴え、「自分はこの世界で最も害の少ない人間の一人だ」と語った。【写真】セレーナ・ゴメスの美しいドレス姿＜第97回アカデミー賞＞フォトギャラリーカ