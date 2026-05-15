日本協会は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。＊＊＊日本の１次リーグ初戦はオランダとの激突となる。ポットＡの強豪国との一戦は、森保ジャパンにとって大一番。初戦からベストメンバーで臨むことになるだろう。ＧＫは【鈴木彩艶】の一択。ＤＦは３月のイングランド戦先発の【渡辺剛】、【谷口彰悟】、【伊藤洋輝】が並ぶのではないか。けがのためイングランド戦を欠場