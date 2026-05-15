２３年度のロンジンワールドベストレースホースランキングで世界一に輝いたイクイノックスの全妹イクシード（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）が、次走はカーネーションＣ（１勝クラス、５月２３日、東京競馬場・芝１８００メートル）へ向かう。シルクホースクラブが１５日までに、ホームページで発表した。同馬は前走のフラワーＣで重賞に初挑戦して、３着と惜敗。前走後は放牧先の福島・ノーザンファーム天