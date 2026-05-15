◆パ・リーグ楽天６―３ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強）楽天・早川隆久投手がソフトバンク戦に先発し、８回４安打２失点の好投で３勝目を挙げた。まずは初回を無失点でスタート。２回は２死一、二塁のピンチを背負ったが、動じない。海野を左飛に仕留めた。２回に４点の援護をもらうと、さらに安定感の増した投球を披露。３回から６回までは無安打無失点を続けた。６点リードの７回に柳田と正木に連続アーチを浴び