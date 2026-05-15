阪神・村上頌樹投手が１６日・広島戦（甲子園）に先発する。１５日は甲子園でキャッチボールやショートダッシュで最終調整を行った。今季は７試合に登板し、１勝３敗、防御率２・４０。本拠地ではまだ１勝もしておらず、「気にしてはいなかったですけど、しっかり勝てるように。チームがまず勝てるように投げていければなと思っています」と意気込んだ。広島戦は今季２試合に登板し、１勝０敗、防御率１・２９。打率４割と相