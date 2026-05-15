外出先でほっとひと息つきたい時、仕事や勉強の合間にリフレッシュしたい時に、【マクドナルド】に足を運んでみませんか。定番のコーヒーやコーラも良いけれど、せっかくなら期間や店舗を限定して販売されている「限定ドリンク」を選ぶのも良いかも。今回は、一息つきたい時にぴったりな、マクドナルドの限定ドリンクを紹介します。 期間限定ドリンクでリフレッシュ 2024年の初登場時より毎回SNSを中