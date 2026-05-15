１５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本サッカー協会がこの日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表。森保一監督自ら名前を呼び上げたことを報じた。コメンテーターでリモート生出演の元日本代表・柿谷曜一朗さんは史上最多５大会連続の代表入りとなった３９歳の長友佑都（ＦＣ東京）について「ここはもう森保さんが絶大な信頼をしている選手なので、チ