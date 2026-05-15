他人のカード情報を利用して腕時計を買ったなどとして、中国人の男女ら6人を逮捕。転売して7000万円以上を得ていたとみられます。逮捕されたのは中国籍の周黎明容疑者(41)ら男女6人で、今年1月、通販サイトで他人名義のクレジットカード情報を入力して7万円余りの腕時計1本を購入し、千葉県内の集合住宅に配送させて盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、6人は埼玉県内に拠点を置いて犯行を繰り返して