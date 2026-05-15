BTS、マドンナ、シャキーラが、史上初となる「FIFAワールドカップ決勝ハーフタイムショー」の共同ヘッドライナーを務める。舞台は7月19日、米ニュージャージー州イーストラザフォードのメットライフ・スタジアムで行われる決勝戦のハーフタイムだ。 【写真】W杯史上初となるハーフタイムショー開催発表の様子 ラインナップは、コー