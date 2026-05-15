ペリカンパスタ(岡山･北区奉還町)の桃太郎ポークと旬野菜のトマトソースパスタ 岡山と香川の注目グルメを紹介する「ほっとマルシェ」。岡山からは地元食材にこだわった絶品パスタを紹介します。 岡山市北区の「ペリカンパスタ」は、もっちもちの自家製生パスタが自慢のお店です。パスタメニューは約20種類。いろいろなおいしさで味わうことができます。 お店で人気なのが好きなパスタにサラダを