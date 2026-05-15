佐賀県警のDNA型鑑定不正事件で、在宅起訴された元職員の男が「反省している」と話していることを、弁護士が明らかにしました。鑑定の信頼性に疑念を抱かせたと謝罪しています。佐賀県警の科学捜査研究所に所属していた冨永剛弘被告（43）は、2023年8月から翌年の7月にかけ、実際には行っていない9件のDNA型鑑定を行ったように装う書類を作成したなどとして在宅起訴されました。弁護士によりますと、冨永被告は「日本中のみなさま