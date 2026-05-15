「スター選手である三笘薫なしで戦わなければならない」イングランド1部ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫は、今夏に開催されるワールドカップ（W杯）の登録メンバーから外れることが決定した。5月15日、スウェーデンメディア「Sweden Herald」が報じている。発表された本大会のメンバーリストにその名はなく、同メディアは「スウェーデンの対戦相手である日本は、今夏のサッカー選手権をスター選手である三笘薫なしで戦わな