怪我の影響で三笘薫と南野拓実が選外、長友佑都は5大会連続の偉業へ森保一監督率いる日本代表は5月15日、2026年FIFA北中米ワールドカップ（W杯）に臨む最終メンバー26人を発表した。ブライトンの日本代表MF三笘薫は「最終的にメンバーから除外」されることとなり、エース不在で本大会へ挑むことになった。韓国メディア「エクススポーツニュース」が報じている。三笘は現地時間5月9日に行われたプレミアリーグ第36節のウォルバ