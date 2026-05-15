廃用身(はいようしん)とは、麻痺などにより回復の見込みがない手脚のこと。原作は、外務省医務官を経て、現在も在宅訪問医として活躍する久坂部羊のデビュー作。強烈すぎる内容に「映画化、絶対不可能！」と言われた小説を、「いつか映画化したい」と20年以上思い続けてきた𠮷田光希監督が完成させた。【画像】映画『廃用身』の場面写真を一気に見る老齢期医療の最前線で患者の幸福と医療の合理性を追い求めるあまり、