テレビアニメ『鉄鍋のジャン！』（7月5日スタート／テレ東系毎週日曜後5：30）のメインPV（表ver.）が公開され、大谷日堂など新キャラクターが登場。追加キャストとしてM・A・O、天田益男、櫻井孝宏、村田太志、小林裕介が出演することが発表された。またオープニング主題歌は、原因は自分にある。の「火宴」に決定した。【動画】新キャラクター登場！『鉄鍋のジャン！』メインPV（表Ver）「料理はコテコテ」が信条、繊細