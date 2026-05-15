◇大相撲夏場所6日目（2026年5月15日両国国技館）西前頭7枚目の朝紅龍（27＝高砂部屋）がこの日の一番で足を痛めた模様だ。ここまで3勝2敗と勝ち星先行の小兵力士、朝紅龍。この日は過去2戦2勝と相性の良い大型力士、西勇輝前頭5枚目の正代（34＝時津風部屋）との対戦。立ち会いから素早く2本差しの体勢で有利に運び、あとは押し出すだけカと思われたが、ここで正代ノ回り込みながらの突き落としに屈し、土俵上に倒れた。そ