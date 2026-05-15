軽くてラフに持てるナップサックが、いま改めて注目されている。以前は部活やジム用のイメージが強かったが、最近は街使いしやすいデザインも増え、普段のコーデに取り入れる人も増加。リュックほど大きすぎず、荷物を気軽に持ち歩けるバランス感も魅力だ。【写真】「スポーツMIXコーデとも相性よし」ラフに持てて普段使いしやすいナップサックナイロン素材やワントーンデザインなど、大人っぽく持てるモデルも増え、小さめバ