米軍普天間飛行場の移設に向けた工事が続く、沖縄県名護市辺野古沖の大浦湾＝4月16日沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の女子生徒（17）ら2人が亡くなった事故で、第11管区海上保安本部（那覇）が、2隻に乗船し生き残った全生徒を聴取したことが15日、関係者への取材で分かった。事故は16日で発生2カ月。11管は運航状況の解明を進め、業務上過失致死傷などの容疑で捜査している。関係者によると、1