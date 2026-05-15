お笑いタレント古坂大魔王（52）が15日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、家族にまつわるエピソードを明かした。「思い出に残る愛のムチ」についてのトーク。古坂は「僕は男3人兄弟で、僕は186センチ、90キロありますけど、3人兄弟の中で一番小さいんですよ」と、前置きから衝撃の事実で驚かせた。「それが家でケンカするもんですから、お母さんの愛のムチどころか、愛の爆弾で。ケンカを始める