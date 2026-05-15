16日（土）は晴れるところが多く、九州〜東北にかけて30℃前後まで上がるところがありそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■広く安定した晴れ続く北海道は雨も日本付近は引き続き高気圧に覆われて、九州〜東北は安定して晴れるでしょう。にわか雨もほとんどなさそうです。非常に強い紫外線が届きますので、帽子や日傘などで紫外線対策を行ってください。一方で、北海道付近は低気圧が通過するため、北部を中心に