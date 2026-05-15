お笑いコンビ「海原やすよともこ」の海原ともこ（54）が、14日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）に出演。お笑い事情への本音を漏らした。ロケVTRには、コンビでの関西ロケはほぼ初めてという「平成ノブシコブシ」の吉村崇、徳井健太が登場。冒頭で吉村は「大阪に足場を築きたい、我々は」といい、「なぜなら若手がどんどん東京に来てる。だから我々はイチから大阪で修行をして」と意気込みを語