今日5月15日、「TREASURE(トレジャー)」の日本出身メンバー・YOSHI（ヨシ）が26歳の誕生日を迎えた。中学3年生でオーディションに合格、その後いくつもの壁を越え、K-POPシーンに確かな足跡を刻むまでの道のりとは――。韓国エンタメウォッチャーのK-POPゆりこ氏が解説する。【画像】黒髪、赤いパーカー姿がカッコいい！デビュー前のヨシの姿◆◆◆きっかけはBIGBANGのコンサートBIGBANGやBLACKPINKを輩出した韓国の大手芸能事