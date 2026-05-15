日本サッカー協会（JFA）が15日、カナダ、メキシコ、アメリカの共同開催で行われるFIFAワールドカップ2026に出場するメンバー26人を発表。フィールドプレイヤーでは唯一、Jリーグのクラブから選ばれた長友佑都選手(FC東京)が、選出された喜びを語りました。長友選手は選出されたことを受けて「今回で5回目の選出ですが、こんなに緊張したことはないというくらい緊張しました。ありきたりかもしれませんが、選出していただき本当に