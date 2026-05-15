約2年4か月ぶり！国土交通省 能登復興事務所は2026年5月11日、公式Xで、土砂で埋まっていた国道249号の逢坂トンネルに光が差し込む瞬間を捉えた動画を公開しました。【動画】ああ、希望の光だ…これが、2年4か月ぶりのトンネルに光が差し込む瞬間です同トンネルは、2024年1月1日に発生した能登半島地震による大規模な斜面崩落により、輪島側坑口付近の出入口が土砂で埋まり、通行止めが続いています。これまで復旧のため、ト