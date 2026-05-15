犬を飼い始めたばかりの人がやりがちなタブー行為4つ 新しい家族として犬を迎え入れると、期待で胸がいっぱいになりますよね。しかし、よかれと思ってする行為が、犬に大きなストレスを与えかねません。 ここでは、犬を飼い始めたばかりの人がやりがちなタブー行為4つをご紹介します。 1.過剰に構いすぎる 最もやりがちなのが、犬が可愛いあまりに構いすぎてしまうことです。家族全員で犬を囲んだり、