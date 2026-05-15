飼い主さんに新しくお洋服を買ってもらったラブラドールレトリバーさん。早速、着せてみると…想定以上に『絶望』に打ちひしがれてしまう表情が話題になっているのです。 あなたのために買ったのに…！まさかの光景は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、たくさんの反響が寄せられることとなりました。 【写真：寒がりな大型犬のために『新しい服』を買った結果→着せてみると…この世の終わりのよう