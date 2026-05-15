警察によりますと、きょう（15日）午後1時半ごろ、高松自動車道の坂出JCT付近の下り線で、高所作業車が横転しました。運転していた男性に大きなけがはない模様です。 【現場の写真をみる】横転した高所作業車高松道の坂出JCT付近下り一部区間で通行止め【香川】 高所作業車は2車線をふさぐかたちで横転 NEXCO西日本によりますと、高所作業車は2車線をふさぐかたちで横転しているということです。 一部区間で通行止め【発生