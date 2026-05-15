ソニーは、発売を控えるスマートフォンのフラッグシップモデル「Xperia 1 VIII」の報道向け体験会を開催した。大型センサーを採用した望遠カメラの搭載や、「原石」をモチーフにした新たなデザインコンセプトにより、撮影体験と所有感を大幅にアップデートしている。 「感性とテクノロジーの距離を近づける」 ソニーのイメージングコミュニケーション事業部門長