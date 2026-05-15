パイオニアは、スマートフォン向けカーナビアプリ「COCCHi（コッチ）」のアップデートを5月下旬に実施し、プレミアムプランで天気情報を活用する機能を拡充する。 「COCCHi」の料金は、月額料金および年額料金ともに無料の「無料」プラン、月額400円で年額4380円の「基本」プラン、月額650円で年額7080円の「プレミアム」プランの3つ。 プレミアムプラン向けアップデート プレミアムプラ