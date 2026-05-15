きょう未明、山形県東根市の国道１３号でバイクが転倒しているのが見つかりました。バイクを運転していた２１歳の男性が心肺停止の状態で発見され、病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。 【写真を見る】国道13号でバイクが縁石と街路樹に衝突神奈川県の男性(21)死亡男性はヘルメットが外れた状態で発見（山形） 死亡したのは神奈川県横須賀市に住む会社員の男性（２１）です。 警察によりますと、きょう午前