海外旅行者向けのeSIMサービスを展開しているトリファは、空港ラウンジを都度予約して利用できる機能「ラウンジパス」の提供を開始した。年会費は不要。 「ラウンジパス」は、140カ国1400以上の空港ラウンジを「トリファ」アプリ上で予約できる機能。空港ラウンジを利用するための会員登録やラウンジ特典付きのクレジットカードの契約がなくても、必要に応じて予約することで空港ラウンジを利用できる。利用