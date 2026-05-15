投手として抜群の成績を残している一方で、打者としてスランプ状態にある大谷(C)Getty Images球界屈指の強打者たちを相手に支配的な投球が続いている。ドジャースの大谷翔平だ。現地時間5月13日に本拠地で行われたジャイアンツ戦に先発登板した大谷翔平は、7回（105球）を投げ、被安打4、無失点、8奪三振と快投。まさに手も足も出ないと呼べる内容だった。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る