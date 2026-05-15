アバンギャルディが出演する日本ハム「中華名菜」の新CM「OKPな中華名菜・回鍋肉」篇が、4月1日の公開からわずか1ヵ月でYouTube再生回数780万回を突破した。CMに出演しているのは、SNSでの人気にとどまらず、America's Got Talentへの出演で海外でもブレイク中のダンスパフォーマンスグループ・アバンギャルディである。ここまでメディアでの露出がそれほど多くないにもかかわらず、“なぜこれほどまでに再生されているのか”。じ