言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、注意が行き届かない様子、甘辛いタレが人気の料理、そして最も根源的な分野という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。おろ□□み□□つき□□がくヒント：するべきことをいい加減に済ませてしまう様子、揚げた肉