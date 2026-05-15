松屋フーズは、とんかつ業態の「松のや」において、5月20日15時から、「国産雪国育ち丸太ヒレかつ」を販売する。北の大地ですくすく育った国産豚を、今度は贅沢な「丸太ヒレ」で楽しめる。希少部位のヒレ肉を、その名の通り“丸太”のように贅沢に切り出し、松のや特製のパン粉でサクッと香ばしく仕上げた。厳選された国産豚ならではの、肉のやわらかさ、ジューシーさ、そして上品な脂の旨味、これら全てが調和した、一味も二味も