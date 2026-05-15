「ほおばれば 1年の厄除け」石川県金沢市の神明宮で300年以上続く「あぶりもち神事」が15日から始まり、大勢の参拝客が健康を祈って、訪れています。拝殿で餅をつき、奉納することで始まる「あぶりもち神事」は、悪事・災難・厄除けの伝統神事として知られます。健康を祈る金沢の風習金沢では御幣を形どった串に刺したあぶり餅を、食べたり、家に飾ったりして、家族の健康を祈る風習があります。初日の15日は、多く人たちが長い列