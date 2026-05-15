元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈さんは5月14日、自身のInstagramを更新。妹とライブ鑑賞したことを報告し、反響が寄せられました。【写真】中川安奈、美人妹とライブへ「素敵なライブ一緒に見れて仲良しですね」中川さんは「仕事終わりに大好きなPenthouseのライブへ妹と！日頃からリピートで聴いてる曲たちが次々と登場して贅沢なひとときだった〜ノリすぎて右腕が筋肉痛です笑」などとつづり