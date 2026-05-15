6月に開幕するサッカーのワールドカップ。8大会連続出場となる日本代表の森保一監督が、本番に臨む26人の代表メンバーを発表しました。まずはゴールキーパー。イタリアのパルマに所属し日本の守護神として君臨する鈴木彩艶選手をはじめとする3人。そしてディフェンダーは、注目だった“元気印”長友佑都選手が選出。日本人最多となる5大会連続の選出となります。森保監督の発表を聞いて涙を見せた長友佑都選手は「感謝がすごい出て